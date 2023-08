Prognoos ⟩ Soome majandust tabab sel aastal langus

Kahjuks on soomlaste majanduslangus halb uudis ka Eestile, sest tegu on meie jaoks väga olulise eksportturuga.

OP grupi hinnangul on Soome tööstus ja ehitus järsus languses. Samuti prognoositakse, et kodumajapidamiste sissetulekute suurenemisest ei piisa, et kompenseerida ammendunud sääste ja seda, et intressimäärade tõusu tõttu jääb inimestele kulutamiseks kätte üha vähem raha.