Ruusal alustas tööd Lõuna-Eesti üks suuremaid päikeseparke

OP Panga Eesti filiaali juht Hannes Kaadu lisas, et panga fookus on selgelt jätkusuutlike ja roheliste projektide finantseerimisel. «Eelistame keskkonda hoidvaid ning kliimaeesmärkide täitmisele suunatud projekte. Roheline investeering ei tähenda ainult seda, et projekt ise on keskkonnasõbralik, vaid ka seda, et kogu ehitusprotsess, tarneahel ning äritegevus peab olema jätkusuutlik. Tänane Ruusa päikesepargi rajamine on järginud kõiki neid põhimõtteid ning kindlasti oleme koostööks valmis ka edaspidi» lausus Kaadu.