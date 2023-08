Idufirmal on riigi ees hiiglaslik maksuvõlg

Ettevõtte juht Anneli Aljas ütles BNSile, et maksuvõlg on ajutine ja seotud klientide suviselt pikemate maksetähtaegadega. «Esitame auditeeritud majandusaasta aruande konsolideeritult koos teiste grupi ettevõtetega, mis asuvad mitmes välisriigis. Seetõttu võtab protsess kauem aega,» rääkis ta, lisades, et Euroral läheb praegu tegusalt ja kiirelt.