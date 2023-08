Valitsuse kokkuhoiukohad: Võrklaev tahab ministrite palka kärpida

Milliste kärpeplaanide üle veel arutleti ja kui suurt kokkuhoidu need tooma peaksid, rahandusministeeriumist aga teada saada ei õnnestunud. «Täna otsuseid ei tehtud ning arutelud jätkuvad valitsuses neljapäeval. Kokkuhoiukohad on osa järgmise aasta riigieelarve planeerimisest, mille osas tehakse lõplikud otsused eeldatavasti Vihulas toimuval väljasõiduistungil 14.-15.09.2023. Kavakohaselt on RE2024 eelnõu üle andmine riigikogule plaanitud 27.09.2023. Need materjalid on avalikud,» ütles rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elina Kink.