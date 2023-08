Uuring paljastab: neis valdkondades makstakse suuremaid preemiaid

«Suuremaid ja pikema perioodi preemiaid makstakse töötajatele, kelle töö eesmärgid ja mõõtmise perioodid on pikaajalised ning töötaja tegevusel on suur mõju ettevõtte eesmärkide saavutamisele,» selgitas uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder, lisades, et kui aasta tagasi moodustasid preemiad keskmiselt 71 protsenti töötasust, siis tänavu on see näitaja 81 protsenti.