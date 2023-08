FOTOD ⟩ Kaja Kallas eelistas Reinsalu komisjonile Paldiski sõjasadama nurgakivi

Tallinna Sadam korraldas teisipäeval Paldiski lõunasadamas uue kai nurgakivi paneku. Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul on uus kai mõeldud tuuleenergia projektideks, aga samuti on see vajalik NATO sõjatehnika transpordiks.

Kallas märkis, et Paldiski on oluline sõjasadam Muuga kõrval. «Olen nagu tagaotsitav kurjategija, sest ei ole praegu Reinsalu komisjonis, aga ma leian, et ettevõtjatele antud lubadused, see konverents ja kai avamine on olulised,» märkis Kallas.