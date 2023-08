SEB: Eesti majanduse väljavaade halveneb, USAs ja Euroopas jätkub visa kasv

Võttes arvesse kõiki negatiivseid tegureid, mis siinset majandust mõjutavad, on Eestil siiani läinud ehk isegi hästi. Kuigi reaalne sisemajanduse kogutoodang on kahanenud juba neli kvartalit järjest, siis on see olnud pea nähtamatu, kuna seda on varjanud kiire nominaalsissetulekute kasv. Nüüd, kus inflatsioon selgelt aeglustub, hakkab majanduse tegelik seis ühiskonnas aga aina paremini silma paistma. Eesti majanduse suurimaks probleemiks on kahtluseta kujunenud järsk nõudluse langus töötleva tööstuse toodangu järele. Et suuresti on see seotud Põhjamaade praeguse majanduskonjunktuuriga, mis ei parane ka järgmisel aastal, siis ootavad ennekõike puidu-, majaehitus- ja mööblitööstust ees suuremad ümberkorraldused. Eesti ekspordi jaoks tähendab see aga seda, et endiste mahtudeni jõutakse alles 2025. aastal.