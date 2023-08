Robus Group sai 36 000 eurot konverteeritavat laenu

Robuse lähituleviku eesmärk on laieneda spordiklubide vertikaali ning selle tarbeks välja töötatud kontseptsioonitreeningute vastu on huvi üles näidanud nii Eesti, UK kui Soome klubiketid. Treeningkontseptsioon Robus Hybrid Athlete kasutab Robuse poolt välja töötatud ja maailmas ainulaadset tehnoloogiat kasutavat tarka treeninginventari GymBars PRO, mis võimaldab täpselt ja automaatselt mõõta treeningu käigus tõstetud tonnaaži, lugeda kordusi ja salvestada progressi.

«Robus Hybrid Athlete on ehitatud meie unikaalse GymBars PRO treeninginventari ümber, mis rühmatreeningu võtmes kuvab reaalajas treeningsaali seinale iga osaleja soorituse ning võrdlusmomendi tema senise parima tulemusega. See annab treenijale olulist lisamotivatsiooni rohkem pingutada, sagedamini treenida ning ka ülevaate ja eduelamuse enda mõõdetavast progressist. Iga treeningu lõppedes saavad osalejad nutitelefonile enda personaalse soorituse kohta ka täpse ülevaate ja võrdluse varasemate treeningute andmestikuga,» märkis ta börsiteates.

Tehnoloogia kohandamiseks ning kontseptsiooni turundamiseks B2B ärisuunale kaasati ettevõtte asutajatelt ning varasematelt investoritelt konverteeritavat laenu 36 000 eurot. «Meil on väga hea meel, et investorid jagavad asutajate usku Robuse väljavaadetesse. Ettevõtte hetke-eesmärk oli kaasata väikseim võimalik summa, mis võimaldaks planeeritud tegevused ellu viia. Samas ei välista me uue konverteeritava laenu ringi kaasamist tulevikus,» kirjutas ta.