LHV Pank sai Finantsinspektsioonilt ettekirjutuse ja suure trahvi

«Riskikontrolli arendamine on panga jaoks pidev töö ja olnud fookuses samaaegselt finantsvahendajate ärisuuna kasvatamisega. Suhtume järelevalve tähelepanekute lahendamisse kohase prioriteetsuse ning pühendumusega. Muu hulgas oleme juba tänaseks viinud sisse muudatused riskide hindamisse ja juhtimisse ning suurendanud märgatavalt hoolsusmeetmetega tegelevat meeskonda. Kontrolli tulemused näitasid, et järelevalve ootused on kõrgel tasemel ning leidub vajadus viidatud protsesside ja protseduuride täiendamise järele, et veelgi põhjalikumalt tunda nii kliente kui ka nende lõppklientide tegevust,» kommenteeris Kiisel.