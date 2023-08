Kosmeetikakett The Body Shop läheb müüki

Brasiilia kosmeetikatootja Natura kaalub suure tõenäosusega The Body Shopi kaupluseketi müüki, vahendab Reuters. Juhatus on otsustanud otsida tütarettevõttele strateegilisi alternatiive, sealhulgas ka ettevõtte võimalikku müüki, teatas Natura. Brasiilia firma omandas The Body Shopi 2017. aastal Prantsuse kontsernilt L'Oréal.

Analüütikutega peetud konverentsikõnes ütlesid Natura juhid, et The Body Shop on kontserni kasumit tõsiselt mõjutanud. Nende sõnul on tarbijate käitumine pärast koroonapandeemiat muutunud.