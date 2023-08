See, et Kallas laenas Halliku ettevõttele Novaria Consult 350 000 eurot, tuli ilmsiks suve alguses majanduslike huvide deklaratsioonist. Hiljem avaldas Kallas, et laenas abikaasale veel 20 000 eurot.

Seni on osapooled jäänud laenu tagamaade avaldamisel kidakeelseks. On vaid öeldud, et see läks investeeringuteks, kuid kuhu täpselt, pole seni veel avaldatud. Ka Kallas ütles, et kui ta Hallikule raha laenas, siis ta ei uurinud, milleks abikaasa seda täpsemalt kasutab.