Heido Vitsur: ehituse olukorda võiks parandada valitsuse investeeringud

Ka see, et langus ehituses moodustas ainult kaks kolmandikku tööstustoodangu languselt oli majanduseksperdi sõnul loomulik, kuivõrd ehitustööde pikaajalise iseloomu tõttu kanduvad raskused majanduses ehitussektorisse tavaliselt üle teatava viiteajaga. Lisaks tuleb Vitsuri sõnul arvestada siinjuures veel sellega, et ehitusturul toimuvat mõjutab üldisest turuolukorrast sõltumatult veel selle turule endale iseloomulik tsüklilisus. «Võimalikest probleemide kuhjumisest ehitussektoris räägiti mitmetes riikides juba aastaid,» möönis ta.

Ta lisas, et arvestades sellega, kui palju on meil viimasel ajal valminud või valmimas uut ärikinnisvara, poleks selles ehituse sektoris ilmselt kasvu kiirenemist saanud oodata ka siis, kui poleks praegust majanduslangust, kindlustunde vähenemist ja krediidi kallinemist. «Eriti kui arvestada, et me olime näiteks kaubanduspinna suuruselt ühe elaniku kohta oma Soome naabritest juba ammu mööda läinud,» nentis Vitsur.