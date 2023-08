Euroopa Keskpanga nõukogu liige: intresside tõstmist tuleb septembris jätkata

Austria keskpanga president ütles, et tõsisem majanduslangus Euroopat ei ähvarda ning pingeline olukord tööturul on hoopis märk sellest, et ametiühingud võivad saavutada kopsakaid palgatõuse, mis annaksid inflatsioonile täiendavat hoogu.

«Meil ei ole veel inflatsiooni osas selgust,» ütles Holzmann ja lisas, et jälgib tähelepanelikult neljapäeval saabuvat Euroopa inflatsiooninäitajat, et hinnata olukorda. «Kui suuri üllatusi ei tule, näen põhjust intressimäärade tõstmiseks ilma pausi tegemata.»

Euroopa Keskpanga nõukogu teeb intressitõusu kohta otsuse 16. septembri istungil. Istungi eel lähevad aga keskpanga juhtide arvamused üha enam lahku. Osa nõukogu liikmeid leiab, et intresse on tõstetud majanduse jahutamiseks juba piisavalt. Teiste riikide keskpankade esindajad on aga seda meelt, et vähemalt üks tõste oleks veel kindlasti vajalik.

Holzmanni seisukoht on seejuures üsna ootuspärane, kuna Austria keskpanga juht on pikka aega olnud üks Euroopa rangemaid rahapoliitika kujundajaid. Sarnast nägemust esindavad ka tema Saksamaa ja Läti kolleeg, kes andsid eelmisel nädalal teada, et kalduvad samuti järgmist intressitõusu toetama, vahendab Bloomberg.

Portugali keskpanga juht Mario Centeno on väljendanud aga risti vastupidist seisukohta. Tema sõnul on majanduses märke riskide realiseerumisest, mistõttu tuleks baasintresside tõstmisega olla ettevaatlik.

Holzmann arvab aga, et praegu pole hetk kõhklemiseks. «Parem on saavutada intresside tipp kiiremini. See tähendab ka, et saame intresse varem langetama hakata. Turgudel on raskem seedida poliitikat, kus tehakse paus ja siis tõstetakse intresse edasi,» ütles ta.