Tallinna abilinnapea tee-ehitusest: meil pole õigust öelda, et hakake kiiremini töötama

Küsimusele, miks linn juba praegu ei nõua ehitajatelt intensiivsemat ja vajadusel öötundidel tööd, et olulised ristmikud oleks olnud võimalik avada kooliaasta alguses, vastas abilinnapea, et seda ei võimalda hangetes kirjapandu.

«Meie probleem on selles, et hanked on korraldatud nii, et seal on lõplik tähtaeg, millal peab valmis saama. Ja meil pole lepingust tulenevalt õigust öelda, et hakake kiiremini ja kauem töötama,» sõnas Svet.