Eesti Pank: teisest pensionisambast võtsid raha välja vaesed

Teisest pensionisambast lahkus esmases jaos ligi 19 protsenti liitunutest, kellele tehti 2021. aastal 1,3 miljardi euro eest väljamakseid. Järgmiste lahkumisvoorude käigus on jätkunud varade väljavõtmine ja praeguseks on oma pensioniraha välja võtnud ligi 30 protsenti teise samba konto omanikest, kirjutavad Eesti Panga ökonomistid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm.

Inimeste otsust teisest sambast lahkuda mõjutas kõige tugevamalt aga see, kui palju neil oli finantsvarasid ning tagatiseta laene ehk tarbimislaene, järeldub Eesti Panga analüüsist. Need, kes kuulusid 20 protsendi kõige enam finantsvara omavate inimeste hulka, lahkusid teisest sambast 37 protsendipunkti väiksema tõenäosusega kui need, kes kuulusid 20 protsendi kõige vähem finantsvara omavate inimeste hulka.

Eesti Panga ökonomistide sõnul näitab see, et esimeses laines lahkusid teisest sambast eelkõige inimesed, kel ei olnud sääste. Tagatiseta laenud ehk tarbimislaenud on samuti suurel määral seotud teisest sambast lahkumisega. Tarbimislaenu mitteomavad inimesed lahkusid pensionisambast 27 protsendipunkti väiksema tõenäosusega kui need leibkonnad, kellel oli üle 4000-eurone tarbimislaen.