PANE TÄHELE ⟩ Septembrist jõustuvad äriregistri seaduse ja äriseadustiku muudatused

Kehtiva õiguse kohaselt peab osanike nimekirja osaühingu juhatus. Alates selle aasta 1. septembrist hakkab osanike nimekirja üldjuhul pidama äriregister. See tähendab, et osanike nimekirja kantud andmed saavad äriregistri kande staatuse ja sellega kaasneb andmete avalik usaldatavus, teatas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Muudatuse eesmärk on osa heauskse omandamise võimaldamine, mis on koja teatel võimalik üksnes juhul, kui on olemas usaldusväärne ehk kontrollitud andmetega nimekiri osaühingu osanikest ja neile kuuluvatest osadest. Kehtiva õiguse kohaselt on äriregistris kättesaadavatel omanike andmetel üksnes informatiivne tähendus ja neil ei ole avalikku usaldatavust.