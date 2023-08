Biokütused on Euroopa ambitsioonika plaani vähendada transpordisektori süsinikuemissiooni oluline nurgakivi. Eriti olulised on niinimetaud eesrindlikud biokütused, mis on valmiatatud toidutööstuses mitte kasutatavast biomassist, nagu kasutatud toiduõli, rasvad ja muud jääkained.