Powell kaalub veelgi kõrgemaid intressimäärasid

Intressimäära tõstetakse alles novembris või detsembris?

Powelli kõne ei pakkunud investorite seisukohast suuri üllatusi. Avaldused olid ootuspärased, ütles ING makroosakonna juht Carsten Brzeski. «Septembris on tõenäoline paus, kuid see ei tähenda intressimäärade tõstmise ametlikku lõpetamist. See on parim, mida Powell praegustes oludes teha sai.»