ANALÜÜS ⟩ Hiinas on nõrk sotsiaalne turvalisus, mille tõttu pole majanduse elavdamiseks valutuid lahendusi

Kuigi ta nüüd saaks seda teha, säästab ta nüüd veel rohkem raha kui koroona ajal, kuna peab vajalikuks esmaste vajaduste rahuldamist. See on probleemiks, mille tõttu ökonomistide sõnul ei saa Hiina aeglustuv majandus kasvuhoogu säilitada.

«Ma küsin endalt, kas mul on piisavalt sääste haigestumise puhuks,» ütles 30-aastane raamatukirjastuses töötav toimetaja Reutersile. «Või kui ma kaotan töö, kas mul on piisavalt raha kuni leian uue töökohta.»

Liiga suured kapitalikulutused, ja vähe tarbimist

Hiina majandusmudel on alates 1980ndatest põhinenud liigselt kinnisvarasse, taristusse ja tööstusesse investeerimisel. Nüüd kui seal on probleeme, pole tarbijatest abi, et nad teeniksid ja kulutaks rohkem.

Hiinas on kiiresti vaja teha otsuseid, et majandust tasakaalustada. Inimestele on tarvis rohkem vahendeid, mis võivad lühiajaliselt osutuda valusaks. See tähendab, et Hiina tarbimine peaks saama suurema osakaalu kas Hiina äride või valitsussektori arvelt.

«Majanduslangus muutub vältimatuks,» ütles Fathom Consultingu Hiina ökonomist Juan Orts. «Ma kardan, et Peking pole valmis seda hinda maksma.»

Ta kardab, et Hiina suundub jaapaniseerumise ehk majandusliku stagnatsiooni poole, mida Tokios nimetatakse kaotatud aastakümneteks.