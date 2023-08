Kust võttis Kaja Kallas mehe firmale laenu andmiseks 350 000 eurot?

Peaminister Kaja Kallas sattus skandaali keskele, kui ERR kirjutas kolmapäeval, et samal ajal kui Kallas soovitab ettevõtetel üles leida moraalse kompassi ja Venemaaga äri mitte teha, on Venemaa äriga seotud tema enda abikaasa Arvo Halliku ettevõte.

Kaja Kallasel on abikaasa ettevõttega ka rahaline seos: tänavu avaldatud majanduslike huvide deklaratsioonis seisis, et Kallas andis läinud aastal 350 000 eurot laenu abikaasale kuuluvale ettevõttele Novaria Consult.

Postimees esitas peaministri büroole küsimuse, millistest sissetulekuallikatest Kaja Kallas ettevõttele 350 000-eurose laenu andis. Asi on selles, et läinud aastal teenis Kallas majanduslike huvide deklaratsiooni järgi 109 540 eurot aastatulu. Kallase viimase kolme aasta tulud aga 350 000 euroni ei küündi. Võimalik, et tegu on vanade säästude või muude investeeringutega. Peaministri büroost ei õnnestunud hommikupoolikul vastust saada. Pärast loo avaldamist vastas Kallas: «Tegu oli säästudega. Laenu andsin eraisikuna. Minu majanduslike huvide deklaratsioonid on avalikud.»

Kaja Kallase viimase kolme aasta tulud 2020: 66 747,44 EUR 2021: 73 571,28 EUR 2022: 109 540,24 EUR Allikas: EMTA majanduslike huvide deklaratsioonid

Majanduslike huvide deklaratsiooni järgi andis Kallas abikaasa ettevõttele laenu 2022. aastal. Tänavu juunikuus ütles Hallik ERRile, et raha on koos investeeritud mitmesse ettevõttesse. Neljapäeval kirjutas Kaja Kallas erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et on laenu juba täismahus tagasi saanud. Lisaks märkis Kallas, et andis tänavu juulikuus abikaasa firmale veel 20 000 eurot laenu.