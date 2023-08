Viking Line tõstis kasumiprognoosi

Ettevõte tõstis taas kogu aasta prognoosi. Kui varasem prognoos oli, et kogu aasta maksueelne kasum kasvab mullusega võrreldes, siis uues sõnastuses kasvab see oluliselt. Seda juhul kui energiahinnad jäävad praegusele tasemele.

«Esimene poolaasta läks oodatust paremini. Reisijate ja kaubaveo kogused kasvavad, kuigi meil on vähem laevu,» ütles ettevõtte juhatuse esimees Jan Hanses. «Kütusehinnad on mõnevõrra taandunud, kuid on jätkuvalt kõrged võrreldes pandeemia ja Venemaa Ukrainasse sissetungi eelse ajaga.»