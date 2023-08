Luminor: ettevõtetel tasub kaaluda elektrihinna fikseerimist

Kuigi viimastel kuudel on elektri börsihind olnud mõistlikul tasemel, siis ilmselt mäletavad paljude ettevõtete eelarved veel mullust augusti, mil keskmine elektri börsihind kerkis 36,19 sendini kW/h kohta. Tänavu juulis oli keskmine börsihind vaid 7,96 senti kW/h kohta, kuid augusti teises pooles on taas ette tulnud elektri börsihinna hüppelist kasvu. Kuna elektri börsihinna muutumist mõjutab palju ettenägematuid asjaolusid, kasvõi näiteks tuule kiirus, siis on ka keeruline prognoosida, mis suunas lähikuudel hind liikuda võib.

«Järgmised paar aastat on elektrihinna liikumise osas suure tõenäosusega siiski veel üsna heitlikud ja seetõttu tasuks ettevõtetel kaaluda elektrihinna fikseerimist paariks aastaks,» ütles Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge, kel on kogemus ka energiasektorist. «Ettevõtted, kelle jaoks elektrienergia on oluliseks sisendiks, on mõistlik see risk maandada ja elektrihind fikseerida,» lisas ta