Suri PDFi leiutaja, kes muutis maailma

«Kui esimene lehekülg tuli LaserWriterist välja, võttis see sõnatuks,» tunnistas Apple’i kaasasutaja Steve Jobs tehnoloogiaajakirjanik Pamela Pfiffnerile 2003. aastal ilmunud raamatu «Inside the Publishing Revolution: The Adobe Story» jaoks tehtud intervjuus. «Ma pole midagi sellist näinud. Hoidsin esimest väljatrükitud lehte käes ja küsisin, et kas on keegi, kes ei taha seda kasutada? Ma teadsin, et see on Johni kätetöö ja see hakkab muutma kõike.»