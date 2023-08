Riik elab aastaid üle jõu, kuid kokkuhoiuks peetakse alles plaani

Kui tänavu ootab rahandusministeerium 3,3-protsendilist puudujääki, siis tuleval aastal on see 2,9 protsenti ning järgnevatel juba 4,1 ja 4,2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Need on nirud näitajad, eriti kui arvestada, et eelmisel kümnendil oli eelarve pooltel aastatel ülejäägis või halvimal juhul ulatus puudujääk 0,6 protsendini. Samas on viimase viie aasta jooksul Eesti riigi kulud kasvanud 47 protsendi võrra. Eelarvedefitsiidi tõttu tuleb raha juurde laenata, mistõttu tõuseb intressikulu 2027. aastaks koguni ühe protsendini SKTst.