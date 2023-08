Rootsi andis sünged väljavaated inflatsioonist mõjutatud majandusele

Neljapäeval toimunud ministrite kohtumisel avaldatud andmete kohaselt kasvab sisemajanduse koguprodukt 2024. aastal 1% pärast käesoleva aasta 0,8% suurust kahanemist. Eelnevalt prognoositi sel aastal 0,4% langust, millele järgneb 0,8%-line kasv.

«Rootsi majanduskasv on oodatust nõrgem ja me näeme nõrka majandust kuni 2025. aastani,» ütles rahandusminister Elisabeth Svantesson ajakirjanikele. «See on ilmselgelt ebakindel, kuid me teame, et meil on majanduslik madalseis, kuigi on ka mõningaid helgeid kohti. Edasine olukord on sünge, kuid me oleme veendunud, et suudame sellest koos üle saada.»

See on siiski optimistlikum seisukoht võrreldes Swedbanki poolt kolmapäeval esitatud arvamusega, mille kohaselt on alanud pikaajaline majanduslangus, kus kodumajapidamiste sissetulekud on jätkuvalt surve all, ning hoiatas, et olukord halveneb enne, kui paraneb.

Svantessoni sõnul loodab valitsus esitada eelarve, mis sisaldab lisameetmeid, sealhulgas toetust kodumajapidamistele ja tugevdatud julgeolekut, kokku 40 miljardi krooni (3,4 miljardi euro) ulatuses.

Rootsi majandust on halvasti mõjutanud leibkondade kulutuste kärpimine seoses kõrge inflatsioonimääraga ja laenukulude kasvuga, mis tuleneb hinnakasvu ohjeldamiseks kehtestatud keskpanga intressitõusudest. Rangema rahapoliitika mõju on majanduses juba praegu tunda hüpoteeklaenude lühikeste fikseerimiste tõttu.