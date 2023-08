Hiina keelas kalatoodete impordi Jaapanist

Jaapani kalandusühingud olid samuti sõna võtnud radioaktiivselt saastunud jahutusvee merre laskmise plaani vastu. Nad kardavad, et see kahjustab veelgi nende mereandide mainet.

Fukushima käitaja Tepco ütles, et ettevõte valmistub maksma Jaapani ettevõtjatele piisavat hüvitist. Hiina on Jaapani tähtsaim kaubanduspartner ja Tepco teeb kõik endast oleneva, et anda teaduslikke selgitusi heite kohta, et Jaapani toodete impordikeelud võimalikult kiiresti tühistataks.