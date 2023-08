Euroopa gaasihinnad kukkusid järsult

Gaasifutuuride hinnad on sel kuul tugevalt kõikunud, kuna turg on jälginud kolme Austraalia veeldatud maagaasi tehase palgaläbirääkimiste arengut. Need tehased toodavad 10% maailma veeldatud maagaasi tarnest.

Gaasitöötajaid esindav ametiühing teatas kolmapäeva alguses, et gaasitootja Woodside Energy Group on teinud palgaläbirääkimistel tugeva pakkumise. Mõlemad pooled pidasid kolmapäeval kogu öö vältel läbirääkimisi. Ametiühing arutab pakkumise üksikasju lähipäevil.

Hollandi pank ING ütles ülevaates, et Woodside Energy tehases välditakse streiki. Ettevõttel on Austraalias üks LNG tehas.

Ameerika ettevõtte Chevroni kaks tehast Austraalias on aga endiselt streigiohus. Koos toodavad need tehased umbes 5% maailma LNG ekspordist.

Maagaasi hind Euroopas on eelmise sügise hindadest kaugel, sest Euroopa gaasiettevõtted on talvehooajaks hästi ette valmistatud. Gaasivarud on Euroopas juba peaaegu täis, kuigi kütteperioodi alguseni on veel paar kuud.