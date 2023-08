Circle K: toornafta hinda mõjutavad majanduslangus ning tootmiskärped

«Nädala jooksul on maailmaturu toornafta hinnad liikunud vahemikus 83–85 dollarit barreli kohta. Hinnale avaldavad suurimat mõju viited majanduslangusele ning Saudi-Araabi ja Venemaa tootmiskärped,» ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi pressiteatees.

Maailmaturu toornafta hindu survestab Sassi eelkõige globaalne majanduse ebakindlus. «Tootmisindeksid on üle maailma languses. Näiteks eurotsooni ettevõtete aktiivsuse langus on augustis nii tootmis- kui teenussektoris kiirenenud ning Suurbritannia augusti toomissektori prognoositav PMI (manufacturing purchasing managers index) oli 47,9. Majandusmaastikul nähakse PMI langemist alla 50 märgina kontraktsioonist,» selgitas Sassi.

Nafta hinda maailmaturul langetab ka tootmismahtude kõrge tase nii USA-s kui Hiinas. «USA eelmise nädala naftatoodang oli viimase kolme aasta kõrgemail tasemel, keskmiselt 16,8 miljonit barrelit päevas. Samamoodi püsivad tootmismahud kõrged Hiina rafineerimistehastes, kust on ka viiteid, et kogu toodang ei lähe siiski tabimisse, vaid hoopis laovarude täiendmisesse, kuna Hiina diislikütuse laovarud on võrreldes jaanuariga tõusnud juuniks 9 protsenti,» rääkis Sassi.