Soomes keelduvad linnajuhid pakkumast ühel päeval aastas tasuta ühistransporti

Ettepaneku tasuta ühistransporti pakkumiseks tegi Soome MTÜ Artteli Association. Nad teatasid, et tasuta ühistransport aitaks inimestel paremini päeval toimuvatele üritustele kohale minna.

Tampere linna ühistranspordikomisjon põhjendas oma otsust ettepanek tagasi lükata asjaoluga, et kulud linnakassale oleksid liiga suured. Analüüsi kohaselt oleks olnud kulu 100 000 eurot.

Tallinnas on ühistransport linna registreeritud elanikele tasuta alates 2013. aastast. ERR kirjutas käesoleva aasta märtsis, et linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on ühistranspordi aastaeelarve 120 miljonit eurot.

Seega maksab Tallinna ühistranspordi käigushoidmine ligi 337 000 eurot päevas. Kuna Tallinnas on teiste omavalitsuste elanikele ühistransport tasuline, siis osa eelarvest katab ka piletitulu.