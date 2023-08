FOTO ⟩ Kallase skandaal jõudis Financial Timesi esilehele

Kui esmalt kirjutasid skandaalist mõjukamatest väljaannetest näiteks Bloomberg ning Politico, siis nüüd kajastab Kallase abikaasa Venemaaga seotud logistikaäri ka Briti suur majandusleht Financial Times (FT). Seejuures on uudis paigutatud väljaande esilehele.

Mainekas majandusväljaanne meenutab enda loos, et surve alla jäänud Kallas on olnud üks häälekamaid Moskva-vastaste sanktsioonide eestkõnelejaid rahvusvahelisel areenil. Artiklis viidatakse ka peaministri mais FT-s ilmunud intervjuule, kus Kallas ütles, et Eesti ettevõtted peaksid leidma üles enda «moraalse kompassi».

Teemasse sissejuhatust tehes mainib FT ära, et lisaks sellele, et Hallik on Kallase abikaasa, on peaminister andnud 350 000 eurot laenu Halliku ettevõttele, mil on 25-protsendiline vähemusosalus Venemaale kaupu vedanud Stark Logisticsis. Küll toob FT asjakohaselt välja, et ühtegi sanktsiooni pole Stark Logistics rikkunud.