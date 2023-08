Venemaa finantsturgudel ei osata midagi arvata Prigožini lennuki kukkumisest

Rubla oli neljapäeval stabiilne, sellele avaldavad mõju muud asjaolud kui Prigožini võimalik hukkumine. Et kuu hakkab läbi saama, siis Venemaa eksportöörid vahetavad suure osa oma valuutades saadud ekspordituludest rubladeks. See tekitab rubla vastu tavapäraselt täiendavat nõudlust. Vene ettevõtted peavad teenindama kohustusi rublades, milleks ongi vaja valuutat müüa. Mõnede analüütikute hinnangul on siiski eksportööridel juba piisavalt rublasid.