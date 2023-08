MIS ON LUBATUD JUPITERILE ⟩ Kallas põhjendab abikaasa äri argumendiga, mis teistele ei kehtinud

Kallas kasutas eile põhiargumendina väidet, et Stark Logisticsil pole Venemaal kliente ning nad osutavad teenust vaid Eesti ettevõttele. «Tahan rõhutada, et minu abikaasal ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente,» kirjutas Kallas ühismeedias. See oli esimene lause põhjendusest, millega peaminister lagedale tuli.

Varem pole aga Kallasele selline tõlgendus sobinud. Nimelt andis valitsus 2022. aastal Eesti Raudteele ja raudteel kaupu vedavale Operailile suunise väljuda Venemaa ja Valgevenega seotud äritegevusest.

«Juriidiliselt nad [Operail] ei vea Venemaa kaupa, juriidiliselt nad tegutsevad nende klientide huvides, kellest ükski ei ole Venemaa ega Valgevene. Aga me saame kõik aru, et see peab ka näima selge ja arusaadav. Ja selline suunis saigi täna neile antud kabineti otsusena, et sellisest tegevusest, mis kuidagi Valgevene või Venemaa äri võiks olla, tuleb loobuda,» rääkis Kallas toona valitsuse pressikonverentsil.

Kui mullu detsembris tuli Operail välja sooviga hakata Soomes Venemaa niklit vedama, rõhutas Kallas Delfile, et Venemaal toodetud kaupade vedamine pole vastuvõetav ka siis, kui otseselt Venemaa ettevõtetega äri ei aeta. «[Valitsus] on andnud selged suunised, et mitte mingisugust äritegevust ei tohi Operailil ega ühelgi teisel Eesti riigiettevõttel Venemaaga olla.»

Seega seadis Kallas põlu alla igasuguse sanktsioneerimata äritegevuse Venemaal, mitte Venemaa Föderatsiooni ettevõtjatest klientide olemasolu.

Postimees küsis sel teemal kommentaari ka Operaili juhilt Raul Toomsalult. Toomsalu vastas Operaili kommunikatsioonijuhi vahendusel, et küsimus on talle arusaadav, kuid ta ei soovi kommenteerida peaministri isikliku elu valikuid ega teiste ettevõtete äriotsuseid.