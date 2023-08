Enefit Green hakkas Soomes elektrit tootma

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulmi sõnul on Tolpanvaara oluline projekt, kuna esmakordselt on nüüd Enefit Greenil oma taastuvenergia park ka Soomes. «Taastuvenergia tootmise suurendamine on üks peamisi viise kliimasõbraliku ja taskukohase elektri saamiseks, nii et uue tuulepargi üle on põhjust rõõmustada nii soomlastel, eestlastel kui kõigil teistel elektritarbijatel. Laiemas plaanis aitab süsinikneutraalne elektritootmine kaasa kogu Euroopa kliimaeesmärkide saavutamisele,» lausus Ulm.