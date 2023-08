Stark Logistics kaotas mullu veerandi kasumist

Kolmapäeval kirjutas rahvusringhäälingu uudisteportaal, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal.

Ettevõtte tegevjuht Kristjan Kraag kinnitas, et firmal ei ole sõja ajal olnud ühtegi Vene klienti. Küll on Stark Logisticsil Eesti klient Metaprint, millel on Venemaal aerosoolpakendi tehas. Eesti kliendi viimane vedu toimub sealjuures septembris.

«Stark Logistics on aidanud selle ettevõtte äritegevust Venemaal lõpetada, kuna tunneme klienti hästi, sest kliendi omanik on enamusomanik ka Stark Logisticsis. Kõik veod on toimunud selleks ettenähtud moel, Eesti pädevatel asutustel on nendest hästi dokumenteeritud ülevaade ning ühelegi Venemaa ettevõtjale ega sealsele lõplikule kasusaajale ei ole selle käigus tulu tekkinud – kasutatud rekad ei ole toimunud äravedude raames isegi tankinud Venemaal,» selgitas Kraag.