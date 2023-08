Kas Euroopa kinnisvaraaktsiate tõusukatse on valestart või pöördepunkt?

«Mõned investorid panustasid suvel, et kõik läheb hästi,» rääkis ta Reutersile. «Inflatsioon alaneb, intressimäärad langevad ja mitmed kinnisvaraturu strukturaalsed probleemid lahenevad.»

«Kindlasti on see üks võimalus, kuid mina küll ei tea, kui tõenäoline see on,» ütles ta. «Ma kardan, et sellega võib minna kauem aega ja me võime näha enne tõusu kukkumisi uutesse põhjadesse.»

Enamus investorid hoiavad jätkuvalt kinnisvaraarendajatest ja kinnisvara omanikest eemale. Bank of America augustikuine investorite küsitlus näitas, et investorid on kapituleerunud nähes aktsiate kukkumist 2008. aasta tasemele. Samal ajal on trendivastase tehinguna kinnisvarafondide (REIT) ostmine populaarne vaade.

Euroopa kinnisvara on 20-aasta keskmisest hinna-raamatupidamisväärtuste 30 protsenti odavam. Teiste sektoritega võrreldes on sektor 49 protsenti odavam, mis on 15 aasta suurim allahindlus, selgub Refinitivi andmetest.

Juulis kirjutas Natixise korporatiiv- ja investeerimispanganduse üksus, et Euroopa ärikinnisvaratehingud vähenesid esimeses kvartalis aastaga 60 protsenti. Natixis modelleeris kinnisvarafondide (REITIde) kinnisvara väärtuse langust ja näeb riske, et 22-st kinnisvarafondist kuue krediidireitingut langetatakse, mis muudab võlgade refinantseerimise keerulisemaks. Kuna kinnisvaraettevõtete olukord on oluliselt halvenenud võrreldes laenu andmisel kokkulepitud tingimustega, on üha suurem oht, et tingimuste rikkumine võib sundida kinnisvarafirmasid rohkem aktsiaid välja laskma või tegema kinnisvara hädamüüke.