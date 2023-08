SEB: elektriautode toetusmeetmeid tuleb suurendada

«Võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga on eraisikute elektriautode liisimine tõusnud 21 protsenti. Kuigi kasvutrend on ilus, siis tegelikult on elektriautode osakaal Eesti teedel siiski väga väike, moodustades umbes 3 protsenti kogu sõidukite hulgast,» kommenteeris Karofeld.

SEB liisingujuhi teatel ei aita elektriautod kaasa mitte ainult kliimaneutraalsuse saavutamisele, vaid võimaldavad ka säästa kütusekulusid ja vähendada õhusaastet. «Omalt poolt toetame elektriautode soetamist soodsama liisinguintressiga kui sisepõlemismootoriga autodele, aga selleks, et elektriautode soetamine saaks sisse suurema hoo, on vaja suurendada ka riigipoolseid toetusmeetmeid,» leidis Karofeld.

Praegu toetab riik elektriautode soetamist läbi keskkonnainvesteeringute keskuse nullheitega sõidukite ostutoetuse. Pakutava toetuse summa on 4000 eurot ning seda saab taotleda pärast 6. veebruari arvele võetud uutele elektrisõidukitele. Seejuures ei tohi aga elektriauto soetushind ületada käibemaksuta 60 000 euro piiri. Toetust makstakse nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

SEB teatel veavadki elektriautode kasvu peamiselt väikeettevõtted. Panga andmetel on 2023. aasta esimesel poolel väikeettevõtted soetanud 36 protsenti rohkem elektriautosid kui eraisikud. Karofeldi sõnul näitab see trend, et ettevõtted mõistavad üha enam, kuidas elektriautode kasutamine võib parandada nende keskkonnaalast jalajälge ja vähendada tegevuskulusid. «Elektriautode soetamine näitab, et ettevõtted on valmis investeerima keskkonnasõbralikumatesse ja ökonoomsematesse lahendustesse. See on oluline samm jätkusuutlikkuse poole ja hea märk Eesti rohepöördele,» selgitas ta.