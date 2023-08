Täna avaneb toetusmeede päikeseparkide võrku ühendamiseks

Toetust saavad küsida Eestis registreeritud äriühingud, välja arvatud suletud jaotusvõrku omavad ja opereerivad äriühingud. Projekti tulemusena loodud liitumisvõimsus peab olema vähemalt 200 kilovatti ja liitumispunkt tuleb välja ehitada hiljemalt 2026. aasta aprilliks. Jaotus- või põhivõrgu liitumisvõimsusele lisanduva iga megavati kohta on võimalik saada toetust maksimaalselt 305 000 eurot käibemaksuta, toetuse maksimumsummale piiranguid ei ole. Toetuse eelarve on 915 000 eurot.

«KIK-i taastuvelektri tootmisseadmete meede on kindlasti suureks abiks ettevõtetele uute päikeseparkide ehitamisel. Loodame, et see elavdab ja annab uue tõuke, kuna viimastel kuudel näeme väiketootjate märgatavat huvi langust,» sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, kelle võrku on täna juba ühendatud üle 19 000 hajatootja.