Aktsiaralli sai hoogu juurde ⟩ Nvidia purustas analüütikute ootused

Nvidia teatas, et juulikuu kvartali kohandatud kasum oli 2,70 dollarit aktsia kohta, võrreldes Wall Streeti konsensusliku prognoosiga, milleks oli FactSeti andmetel 2,08 dollarit.

«Uus arvutite ajastu on alanud. Ettevõtted kogu maailmas lähevad üle üldotstarbelistelt arvutustelt kiirendatud arvutustele ja genereerivale tehisintellektile,» ütles Nvidia tegevjuht Jensen Huang pressiteates. «Võidujooks on käimas, et võtta kasutusele genereeriv tehisintellekt.»