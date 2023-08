Panama kanalit mõjutav põud on suureks ohuks maailma kaubalaevade liiklusele

Atlandi ja Vaikset ookeani ühendav Panama kanal on tuntud selle poolest, et see võimaldab laevadel Lõuna-Ameerika tipust ümbersõidu asemel lühikest otseteed, mis võimaldab säästa aega ja miljardeid dollareid.

Kanali piirkonnas on olnud enneolematu kuivaperiood, mis on viinud kanali veetaseme märkimisväärse languseni, sest kanal sõltub mageveest. Selle tulemusel on kanali igapäevane töö häiritud, kuna iga päev läbivate laevade arv on vähenenud 36-lt 32-le. See on põhjustanud viivitusi ja liiklusummikuid merel.