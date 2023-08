Diislikütus kallines börsidel järsult, kas tanklates terendab järjekordne hinnatõus?

Euroopa turgudel maksab diislikütus praegu 28 protsenti enam kui juuli alguses. Eestis on tanklates samal ajal diislikütuse hind tõusnud ligi üheksa protsenti, 1,63 eurole liitri kohta. Samas tuleb arvestada, et tanklas moodustavad hinnast umbes poole maksud. Kui toornafta ja ka diislikütuse juulis alanud kallinemine jätkub, siis edasisest hinnatõusust Eesti tanklates pääsu pole.

Kütusefutuuridega kauplejad Euroopas oletavad, et hinnatõus jätkub. Samas liiguvad bensiinifutuurid viimasel paaril nädalal pigem alla, nende hind on suvega võrreldes kasvanud kaks korda aeglasemalt kui diislikütusel.

«See kõik mõjutab ka kütuse hinda Eestis, kuna mootorikütuste sisseost toimub maailmaturu hindadega,» nentis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. «Aasta alguses analüütikute avaldatud prognoosid nägid 2023. aasta teise poolde naftatoodete hinnakasvu ning tuleb tõdeda, et need prognoosid on osutunud täpseks.» Hinnatõusu peamise põhjusena nähakse tema sõnul Hiina nõudluse kasvu ning Saudi Araabia ja Venemaa tootmiskärpeid. Hinnale avaldab mõju ka see, et vahepeal valitsenud pessimism USA majanduslanguse suhtes on suvel asendunud ootustega USA majanduse pehmele maandumisele. «See võib naftatoodete nõudlust kasvatada ka USAs ning annab hindade tõusule panustavatele investoritele lisamotivatsiooni,» arvas Sassi.