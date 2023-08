Michel: EL koostab Ukraina mitme aasta toetusplaani

«Venemaa jõhker taktika on seotud Ukraina sadamate ründamisega, mille eesmärk on levitada nälga maailmas. Seetõttu tervitame Ukraina püüdlusi leida teravilja eksportimiseks uusi võimalusi, eelkõige Türgi kaasamisel. EL toetab teie katseid siseneda uutele turgudele. Mõistame, et see on võitlus teie tuleviku eest, teie tulevikuunistuse elluviimise eest,» ütles ta.