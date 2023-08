VIDEO ja BLOGI ⟩ Võrklaev: kui me kuludega midagi ette ei võta, siis tuleb makse tõsta

Rahandusminister Mart Võrklaev tõdes ministeeriumi värsket majandusprognoosi tutvustades, et kevadiste ootustega võrreldes on selge, et majanduse taastumist teisel poolaastal ei tule. «Eelarvepuudujääk ise ise mööda ei lähe, selleks tuleb teha otsuseid.»