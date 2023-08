Norra avas maailma suurima ujuvtuulepargi

Erinevalt avamerel paiknevatest turbiinidest, mis on kinnitatud jäikühendusega merepõhja, on ujuvturbiinid nii nagu nende nimigi ütleb paigaldatud ujuvalusele, mis on ankurdatud merepõhja. Seeläbi on võimalik neid paigutada sügavamatesse vetesse ja veelgi kaugemale rannikualadest, kus tuul on püsivam ja sageli ka tugevam.