Varsti on selge, kas tehisintellektil ratsutav Nvidia suudab ootuseid täita

See peaks andma indikatsiooni, kas tehisintellektil purjetav kiibitootja suudab pakkuda üllatust. Laiemalt peaks see näitama, kas on põhjust USA tehnoloogiagigantide aktsiatõusu jätkumiseks.

Investorid on optimistlikud, et ettevõte suudab pakkuda positiivset üllatust. Kui magasid Tesla kasvuloo maha, kas julged mitte rongile hüpata, et magada maha Nvidia oma? Analüütikud aga ei jõudnud tulemusi ära oodata ja hakkasid juba läinud nädalal tõstma ettevõtte tulemuste ootusi jutuga, et nagunii teeb ettevõte tugeva tulemuse. Ühes ootustega tõsteti aktsia hinnasihte ja muudeti soovitusi positiivsemaks.