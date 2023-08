Eesti Energia langetab universaalteenuse paketi hinda

Energiaettevõtte koduturgude müügidirektor Roul Tutt rõhutab, et enne sügist on väga oluline vaadata üle enda elektripaketi valik ning aidata selles ka oma eakamaid lähedasi. «Suur hulk universaalteenust kasutavatest klientidest on vanemad inimesed, kes ei pruugi olla piisavalt digipädevad, et oma elektripaketti iseteeninduses muuta või ei ole kursis paketi vahetamisest tuleneva säästmisvõimalusega,» möönab ta.