Uus Maa: vanade korterite ostjad saavad oma tingimusi dikteerida

Samas on Lauguse sõnul vanade korterite hinnad tipust 20–30 protsenti alla tulnud ning ostjatel on praegu võimalus oma tingimusi dikteerida.

«Statistilise täpsusega selgub see alles tulevikus, aga teise ringi korterite turupõhi paistab lähedal või on tõenäoliselt juba käes. Hind on praegu kõige olulisem tegur ja alla kümne aasta vanuste majade korterid hinnaklassis 3000–4000 eurot ruutmeetri kohta leiavad kiiresti ostja. Sellises hinnavahemikus on tihti ostuhuvilisi rohkem ja tuleb ette isegi ülepakkumisi,» rääkis Laugus pressiteates, lisades, et praegu määravad ostjad turgu ja müüjad on paindlikud.

Uute korterite hinnad ei lange

Tema sõnul uusarenduste hinnalangust sisuliselt toimunud pole. «Alla 4000-eurose ruutmeetrihinnaga Tallinna ja selle lähiümbruse uusarenduste vastu on ostjate huvi selgelt olemas. Arendajad on otsustanud ära oodata, kui inflatsioon oma töö teeb ja turg järgi jõuab ning suuremat hinnalangust selles segmendis ilmselt ei tulegi,» märkis kinnisvarabüroo juht, lisades, et edaspidi ongi Tallinna uusarenduste hinnatase pigem üle 4000 euro ruutmeetri kohta.

Pangad aga enam suuremat intressitõusu ei prognoosi ja kui laenu hind alla hakkab tulema, siis ostuhuvi tõuseb ja turg pöördub teistpidi.

Laugus selgitas, et edasine kinnisvaraturu suund sõltub laenuintressidest, sest laenu hinna ja kinnisvaraturu aktiivsuse vahel on otsene seos. «Praegu on laenu võtmine üle aastate kalleim, mis vähendab kättesaadavust. Pangad aga enam suuremat intressitõusu ei prognoosi ja kui laenu hind alla hakkab tulema, siis ostuhuvi tõuseb ja turg pöördub teistpidi. Kodu soetatakse 20–30 aasta perspektiiviga ja selle aja jooksul käivad intressid üles-alla, aga ajaloolisi keskmisi võrreldes on kinnisvarahinnad suunaga üles,» möönis ta.