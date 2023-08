Ükssarvik Veriff koondab üle 50 töötaja

Töötukassa teatel on ettevõttel hetkeseisuga kavas koondada 55 töökohta. Peamiselt koondatakse Tallinnas, mõni töökoht kaob ka Tartust.

Koondamiste põhjuseks toob isikusamasuse tuvastamisega tegelev ettevõtte keerulise globaalne turuolukorra, mis kärbib tehnoloogiasektori kasvuvõimalusi. «Meie tänaste klientide kasvutempo on võrreldes varasemaga oluliselt aeglustunud ja ka uute klientide pardale toomine on olnud oluliselt aeganõudvam kui me prognoosisime,» põhjendas ettevõte töötukassale.

Seejuures tunnistab Veriff, et viimaste aastate värbamistempo on tagantjärele hinnates olnud liiga tempokas. «Veriffi püsikulude baas liiga hoogsa värbamise tõttu nii 2022, kui 2023. aastal kasvanud, kuid üldine majanduskeskkond on jahenenud ja kliendid investeeringute tegemise osas ettevaatlikumad.»

Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas kommenteeris täiendavalt, et koondamisotsust ei tehta kunagi kerge südamega. «Otsus algatada kollektiivne koondamine ei tulnud lihtsalt, eriti kui meie juurest on lahkumas palju häid inimesi. Ma olen neile kõigile südamest tänulik nende aja ja pühendumise eest Veriffis ning soovin edu.»

Lisaks Eestile tõmbab Veriff tööjõukulusid kokku ka teistes riikides. Kokku plaanitakse koondada 21 protsenti oma tiimist ehk 101 töötajat üle maailma. Otsus puudutab kõiki kontoreid, aga lisaks Eestile mõjutab see kõige enam Suurbritannia, USA ja Hispaania tiime. Koondamise jõustudes jääb ettevõtte palgale 380 töötajat üle maailma.