Ükssarvik Veriff koondab Eestis üle 50 töötaja

Töötukassa teatel on ettevõttel hetkeseisuga kavas koondada 55 töökohta. Peamiselt koondatakse Tallinnas, mõni töökoht kaob ka Tartust.

Koondamiste põhjuseks toob isikusamasuse tuvastamisega tegelev ettevõtte keerulise globaalne turuolukorra, mis kärbib tehnoloogiasektori kasvuvõimalusi. «Meie tänaste klientide kasvutempo on võrreldes varasemaga oluliselt aeglustunud ja ka uute klientide pardale toomine on olnud oluliselt aeganõudvam kui me prognoosisime,» põhjendas ettevõte töötukassale.