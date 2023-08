Silberauto pöördus taas kasumisse

Taavi Rõivase tööandja

Silberauto AS omanduses on 2022. aasta lõpu seisuga Hõbevara AS, mille omanduses on Lätis Balmoral SIA, Peetri Kogukonnakeskus OÜ ja Shnelli Ärimaja AS, Tarfurgo OÜ, Sidabrinis Turtas UAB, Auve Tech OÜ, Auve Production OÜ ja Silventure OÜ.