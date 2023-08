USA pensioniks miljoni säästnute saladused – kuidas selleni jõuti?

Finantsnõustajate sõnul ei tähenda, et pensioniks on miljon koos, et nüüd on aeg jalad seinale visata ja lõpetada kogumine. Finantsturgude kõikumised jätkuvad ja miljon dollarit ei pruugi olla väga palju, kui arvestada võimalusega, et pensionil ollakse 30 aastat.